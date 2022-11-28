Software-update: UCheck 4.5.3.0

UCheck logo (79 pix) Adlice Software heeft versie 4.5.3.0 van UCheck uitgebracht. Met dit programma, met ondersteuning voor 237 programma's, kan software op de computer up-to-date worden gehouden. Met de gratis uitvoering moet een scan handmatig uitgevoerd worden; de betaalde uitvoering kan dat periodiek automatisch doen en deze kan verder de ondersteunde programma's ook installeren indien deze nog niet op de computer aanwezig zijn. In deze uitgave zijn enkele kleine verbeteringen aangebracht.

Changes in version 4.5.3.0:
  • Fixed download issue in UCheck module
  • Minor fixes

UCheck

Versienummer 4.5.3.0
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Adlice Software
Download https://www.adlice.com/ucheck#alt_download
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 28-11-2022 19:19 14

28-11-2022 • 19:19

14

Bron: Adlice Software

Update-historie

20-07 UCheck 6.7.5 0
23-06 UCheck 6.7.3 11
02-06 UCheck 6.7.2 0
07-05 UCheck 6.7.0 0
25-04 UCheck 6.6.1 3
13-03 UCheck 6.6.0 3
26-02 UCheck 6.5.4 9
19-01 UCheck 6.5.3 3
17-12 UCheck 6.5.2 0
17-11 UCheck 6.5.0 1
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UCheck

geen prijs bekend

5 van 5 sterren
Systeem- en netwerkutility's

Reacties (14)

-Moderatie-faq
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Jogai 28 november 2022 19:51
Tools als scoop ondersteunen veel meer.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
@Jogai29 november 2022 12:34
Dat is dan ook een ander soort software, namelijk een package manager ipv een update checker. Het werkt niet voor software welke je niet via deze weg hebt geïnstalleerd. Zie het als een soort 'winget' van microsoft.

[Reactie gewijzigd door Bor op 24 juli 2024 02:18]

Steven m @Jogai29 november 2022 11:06
heb je daar een link van
Lupine_Wonse @Steven m29 november 2022 11:43
Ik vermoed dat jogai https://scoop.sh/
Bedoeld, daarmee kun je idd veel software updaten. Maar je moet het wel eerst via scoop geïnstalleerd hebben.

Ik gebruik zelf ruckzuck https://ruckzuck.tools/

[Reactie gewijzigd door Lupine_Wonse op 24 juli 2024 02:18]

Jogai @Lupine_Wonse29 november 2022 12:21
Heb ondertussen even in de main thread gereageerd.

[Reactie gewijzigd door Jogai op 24 juli 2024 02:18]

Verwijderd @Jogai28 november 2022 20:48
Misschien iets meer info dan?
Heb je een link?
Jogai 29 november 2022 11:55
@Verwijderd & @Steven m & en anderen die ucheck beperkt in de toegevoegde waarde vinden; Kijk eens hier: https://scoop.sh/#/apps (op de homepage de installatieinstructies) bijna 5.000 'apps' in de officiele repo's, bijna 40.000 als je de niet officiele meeneemt. Onder een eerder ucheck artikel reageerde ik dat scoop over de 1000 ging, maar dat is dus significant meer. Geen slechte score, volgens mij is chocolatey populairder, met maar tegen de 10.000 packages.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
@Jogai29 november 2022 12:29
Dat is zo te zien meer een package manager in plaats van een update checker voor reeds geïnstalleerde software waarbij de software zo te zien niet uit officiële bron wordt geïnstalleerd.
Jogai @Bor29 november 2022 15:19
Het eerste klopt, het tweede niet. Software wordt juist wel uit officiele bron gedownload.
Verwijderd 28 november 2022 21:41
Net gedownload, staat er bovenaan het programma dat ik de laatste versie moet downloaden 8)7
secret2000 @Verwijderd29 november 2022 12:49
Dit gebeurt helaas wel vaker dat softwareaanbieders hun installers niet bijwerken waardoor je direct na installatie van de nieuwste installer een update krijgt aangeboden. Een beetje irritant is het wel.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
29 november 2022 08:55
Ik heb de vorige versie getest maar was niet onder de indruk. Het aantal herkende softwarepakketten is beperkt en reeds geupdate software werd als "te updaten" aangegeven. Wat mij betreft ben je beter af met een alternatief zoals bijvoorbeeld Sumo voor persoonlijk gebruikt.
Ducky 28 november 2022 19:46
Minor Fixes, echt nieuwswaarde dit...
Theo_de_Ripper 29 november 2022 17:45
Ik gebruik het gratis PatchMyPC:

https://patchmypc.com/home-updater

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