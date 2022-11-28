Adlice Software heeft versie 4.5.3.0 van UCheck uitgebracht. Met dit programma, met ondersteuning voor 237 programma's, kan software op de computer up-to-date worden gehouden. Met de gratis uitvoering moet een scan handmatig uitgevoerd worden; de betaalde uitvoering kan dat periodiek automatisch doen en deze kan verder de ondersteunde programma's ook installeren indien deze nog niet op de computer aanwezig zijn. In deze uitgave zijn enkele kleine verbeteringen aangebracht.

Changes in version 4.5.3.0: Fixed download issue in UCheck module

Minor fixes