Versie 4.6 van Rufus is uitgekomen. Met dit programma kunnen zelfstartende usb-sticks worden gemaakt. Handig bijvoorbeeld om een besturingssysteem te installeren, wat sneller gaat vanaf een usb-stick dan van een cd of dvd, om het bios bij te werken of om een systeem te benaderen dat niet meer wil starten. Er is overigens een groot aantal tooltjes waarmee dit gedaan kan worden, maar Rufus beweert één van de snelste in zijn soort te zijn. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 4.6: Add a new setup.exe wrapper to bypass Windows 11 24H2 in-place upgrade restrictions

wrapper to bypass Windows 11 24H2 in-place upgrade restrictions Add TimeZone to regional options replication

Set local account passwords to not expire by default

Fix an error when trying to write compressed VHD images

Fix an error when invoking Rufus from the PowerShell commandline

Improve revoked UEFI bootloaders check to support Linux SBAT, Windows SVN and cert DBX

Improve support for ReactOS boot media