Versie 4.0 van Rufus is uitgekomen. Rufus is een Windows-programma waarmee zelfstartende usb-sticks kunnen worden gemaakt. Handig bijvoorbeeld om een besturingssysteem te installeren, wat sneller gaat vanaf een usb-stick dan van een cd of dvd, om het bios bij te werken of om een systeem te benaderen dat niet meer wil starten. Er is overigens een groot aantal tooltjes waarmee dit gedaan kan worden, maar Rufus beweert één van de snelste in zijn soort te zijn. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 4.0.2035: Fix persistent partition not working with Ubuntu 23.04

Fix out of range pointer error with Ubuntu 23.04 when booting in BIOS mode

Fix boot freeze with Ubuntu Studio when Secure Boot is enabled

Fix incorrect architecture detection when checking for updates

Fix a Windows Store application crash when processing GRUB bootloaders

Fix a Windows Store application crash when enumerating processes that contain a % sign

sign Fix a Windows Store application crash when using German localization Note that the major version was bumped on account of: New versions of Rufus requiring Windows 8 or later

New versions of Rufus defaulting to a 64-bit executable

Old versions of Rufus potentially not being able to update properly