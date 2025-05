Versie 4.3 van Rufus is uitgekomen. Rufus is een Windows-programma waarmee zelfstartende usb-sticks kunnen worden gemaakt. Handig bijvoorbeeld om een besturingssysteem te installeren, wat sneller gaat vanaf een usb-stick dan van een cd of dvd, om het bios bij te werken of om een systeem te benaderen dat niet meer wil starten. Er is overigens een groot aantal tooltjes waarmee dit gedaan kan worden, maar Rufus beweert één van de snelste in zijn soort te zijn. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 4.3: Add support for Rock Ridge symbolic links preservation when NTFS is used

Add an exception to enforce NTFS for Linux Mint's LMDE

Add an expert feature to restrict a Windows installation to S Mode

Fix persistence support for Debian 12 when booted in BIOS mode

Fix a regression that prevented the opening of .vhd images

images Update UEFI:NTFS to report a more explicit error on bootmgr security issues

Improve the search for conflicting processes by running it in a background thread

Improve support for Slax Linux