Versie 4.2 van Rufus is uitgekomen. Rufus is een Windows-programma waarmee zelfstartende usb-sticks kunnen worden gemaakt. Handig bijvoorbeeld om een besturingssysteem te installeren, wat sneller gaat vanaf een usb-stick dan van een cd of dvd, om het bios bij te werken of om een systeem te benaderen dat niet meer wil starten. Er is overigens een groot aantal tooltjes waarmee dit gedaan kan worden, maar Rufus beweert één van de snelste in zijn soort te zijn. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 4.2: Add detection and warning for UEFI revoked bootloaders (including ones revoked through SkuSiPolicy.p7b )

) Add ZIP64 support, to extract .zip images that are larger than 4 GB

Add saving and restoring current drive to/from compressed VHDX image

Add saving and restoring current drive to/from compressed FFU (Full Flash Update) image (experimental)

Fix a crash when trying to open Windows ISOs, with the MinGW compiled x86 32-bit version

Fix an issue where ISOs that contain a boot image with an 'EFI' label are not detected as bootable

Increase the ISO → ESP limit for Debian 12 netinst images

Ensure that the main partition size is aligned to the cluster size