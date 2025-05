Opera heeft versie 101 van zijn gelijknamige webbrowser uitgebracht. Opera maakt gebruik van de Blink-engine. Deze maakt deel uit van Chromium, dat onder meer ook door Google Chrome gebruikt wordt. Opera is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Daarnaast zijn er ook versies voor Android en iOS. In versie 101 is Chromium bijgewerkt naar versie 115 en bevat verder voornamelijk bugfixes. De releasenotes zien er als volgt uit:

We are excited to inform you that our most recent product update, Opera 101, is now available. It contains fixes for Block Ads, Tab Strip and Windows11 layout bugs and a few crash fixes on Workspaces and Pinboards. Chromium version is updated to 115.0.5790.102.

See the full changelog for details.