Mozilla heeft een derde update voor versie 115 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht, de laatste versie die nog ondersteuning biedt voor Windows 7 en 8, en macOS 10.12, 10.13 en 10.14. In versie 115 heeft Mozilla onder meer verbeteringen aangebracht in het importeren van instellingen uit andere browsers, is er hardwareversnelling voor Intel-gpu's onder Linux en kunnen tabbladen eenvoudiger worden afgesloten vanuit de tabmanager. In deze uitgave is een probleem verholpen bij het overschakelen van de releaseversie naar de ESR -versie van Firefox.

Fixed Improved migration experience for users switching to the ESR release. (bug 1845338)

De volgende downloads zijn beschikbaar:

Mozilla Firefox 115.0.3 voor Windows (Nederlands)

Mozilla Firefox 115.0.3 voor Linux (Nederlands)

Mozilla Firefox 115.0.3 voor macOS (Nederlands)

Mozilla Firefox 115.0.3 voor Windows (Engels)

Mozilla Firefox 115.0.3 voor Linux (Engels)

Mozilla Firefox 115.0.3 voor macOS (Engels)

Mozilla Firefox 115.0.3 voor Windows (Fries)

Mozilla Firefox 115.0.3 voor Linux (Fries)

Mozilla Firefox 115.0.3 voor macOS (Fries)