Versie 4.4 van Rufus is uitgekomen. Rufus is een Windows-programma waarmee zelfstartende usb-sticks kunnen worden gemaakt. Handig bijvoorbeeld om een besturingssysteem te installeren, wat sneller gaat vanaf een usb-stick dan van een cd of dvd, om het bios bij te werken of om een systeem te benaderen dat niet meer wil starten. Er is overigens een groot aantal tooltjes waarmee dit gedaan kan worden, maar Rufus beweert één van de snelste in zijn soort te zijn. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 4.4: Add workaround for distros that use broken symbolic links as their UEFI bootloaders (such as Mint 21.3)

Add support for GRUB 2.12

Fix a crash when saving .ffu images

images Fix UEFI:NTFS partition not being added, in MBR mode, for some Linux ISOs

Prevent Microsoft Dev Drives from being listed

Improve support for SDXC card readers

Improve Large FAT32 formatting by aligning start of data regions to 1 MB