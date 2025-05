Nvidia heeft nieuwe stabiele GeForce-drivers uitgebracht. De drivers dragen versienummer 546.56 WHQL, zijn geschikt voor Windows 10 en hoger, en kunnen worden gebruikt op kaarten gebaseerd op de Maxwell-architectuur of nieuwer. In deze uitgave is ondersteuning toegevoegd voor de RTX 4070 Super. De changelog maakt verder melding van twee bugfixes en een probleem dat wel al bekend is, maar waar nog geen oplossing voor is.

Gaming Technology Adds support for the GeForce RTX 4070 SUPER GPU. Fixed Gaming Bugs Cyberpunk 2077: GeForce Experience 1-click optimization not working with v2.1 game update. [4412456] Fixed General Bugs Maxwell GPU: After multiple sleep/wake attempts, monitor may not wake up. [4351702] Open Issues [Netflix] Display issues for videos when using Edge browser. Recommend using Windows Netflix application as workaround. [4388454]