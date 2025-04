Versie 3.22 van Rufus is uitgekomen. Rufus is een Windows-programma waarmee zelfstartende usb-sticks kunnen worden gemaakt. Handig bijvoorbeeld om een besturingssysteem te installeren, wat sneller gaat vanaf een usb-stick dan van een cd of dvd, om het bios bij te werken of om een systeem te benaderen dat niet meer wil starten. Er is overigens een groot aantal tooltjes waarmee dit gedaan kan worden, maar Rufus beweert één van de snelste in zijn soort te zijn. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 3.22: Add SHA-1 and SHA-256 x86 acceleration on CPUs that support it

Add an option to disable BitLocker device encryption in the Windows User Experience dialog

Add a cheat mode ( Ctrl - P ) to preserve the log between sessions

Fix potential media creation errors by forcing the unmount of stale WIM images

Fix potential access errors in ISO → ESP mode by forcing Large FAT32 formatting

Fix user-specified label not being preserved on error/cancel

Fix some large SSD devices being listed by default

Fix processing of Rock Ridge CE fields

Work around the use of Rock Ridge symbolic links for Linux firmware packages (Debian)

Remove the ISO download feature on Windows 7

Note: This is the last version of Rufus that can run on Windows 7