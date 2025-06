Versie 4.5 van Rufus is uitgekomen. Met dit programma kunnen zelfstartende usb-sticks worden gemaakt. Handig bijvoorbeeld om een besturingssysteem te installeren, wat sneller gaat vanaf een usb-stick dan van een cd of dvd, om het bios bij te werken of om een systeem te benaderen dat niet meer wil starten. Er is overigens een groot aantal tooltjes waarmee dit gedaan kan worden, maar Rufus beweert één van de snelste in zijn soort te zijn. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 4.5: Add new advanced option to perform runtime UEFI media validation of suitable images (Windows, most Linux)

Move the Use Rufus MBR advanced option to a cheat mode ( Alt - A )

- ) Fix truncation of VHDX images, as well as a benign error message when writing VHD/VHDX

Fix support for Linux persistence in some configurations (Mint, Ubuntu 24.04)

Fix multiple potential vulnerabilities

Update internal GRUB to version 2.12

Update UEFI:NTFS to latest (now always uses the ntfs-3g driver, rather than the buggy AMI NTFS one)

Increase buffer size when copying ISO files, in an attempt to minimize the AMI NTFS UEFI driver bug

Improve partition creation handling

Don't display the WUE dialog when a conflicting unattend.xml already exists