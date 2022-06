Ventoy is een opensourceprogramma waarmee zelfstartende USB-sticks kunnen worden gemaakt. De manier waarop het dat doet, is echter anders dan vergelijkbare tools. De USB-stick hoeft slechts eenmaal geprepareerd te worden en daarna kunnen net zoveel ISO-bestanden op de stick geplaatst worden als er vrije ruimte is. Ventoy maakt zelf automatisch een bootmenu aan voor de aanwezige ISO-bestanden. Ondersteuning is aanwezig voor zowel UEFI- als legacy-boot en het is getest met meer dan 830 verschillende ISO-bestanden. De changelog voor versie 1.0.71 ziet er als volgt uit:

Changes in Ventoy 1.0.71: VTOY_DEFAULT_IMAGE can be set to F2> to automatically enter F2 browser mode.

can be set to to automatically enter F2 browser mode. Fix the bug when booting FreeBSD 13.0 in F2 browser mode.

Auto use memdisk mode for Memtest86+ and KolibriOS iso file.

Support Easy Recovery Essentials for Win10/Win11.

Suppress Fn hotkey when VTOY_DEFAULT_IMAGE is set to Fn> .

is set to . New ISO support (total 830+)