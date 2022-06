Sigil is een opensource-e-bookeditor met uitgebreide mogelijkheden, die ontwikkeld wordt voor Windows, Linux en macOS. Het programma kan zowel epub- als html-bestanden importeren, inclusief opmaak en afbeeldingen. De ondersteuning is volledig aanwezig voor zowel epub2 als epub3. Het kan verder een inhoudsopgave met meerdere niveaus genereren en de epub-syntax direct bewerken in de code view. In versie 1.9.2 zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Sigil-1.9.2 is a follow-on bug-fix-only release meant to replace the recently released Sigil-1.9.0/1.9.1. There are no new features. The additional fixes since Sigil-1.9.1 are: