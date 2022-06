Versie 3.1 van het cross-platform en opensource programma Blender is uitgekomen. Deze applicatie is bedoeld voor 3d-modelling, animatie, rendering, post-production, interactive creation en playback. Meer informatie over de uitgebreide mogelijkheden van Blender kan op deze pagina worden gevonden. Met dit programma zijn onder meer de korte opensource-animatiefilms Elephants Dream, Big Buck Bunny, Sintel, Tears of Steel, Cosmos Laundromat en Sprite Fright gemaakt. Versie 3.1 is een grote release met veel veranderingen, waaronder flink verbeterde prestaties op Apple M1 computers..

Blender Foundation and the online developers community are proud to present Blender 3.1, a solid update to an already outstanding release.