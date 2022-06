Om de apparaten in je netwerk in kaart te brengen, kun je gebruikmaken van Lansweeper. Dit programma werkt op een Windows-machine en is in staat om de aanwezige software en hardware te inventariseren in het netwerk zonder daarvoor op elke computer een clientprogramma te installeren. Alle informatie is vervolgens via een webinterface te raadplegen. Lansweeper is beschikbaar als freeware voor kleine omgevingen en voor grotere omgevingen zal betaald moeten worden. Versie 9.3.0.7 volgt de teruggetrokken versie 9.3.0.6 op en moet de volgende problemen verhelpen:

Fixed: LAN-12615 SQL injection issue

LAN-12652 The Last Successful Scan date of Windows computers is updated even if the computer scan was unsuccessful