Versie 1.25.4.5468 van Media Server is verschenen. Deze versie was eerder al voor houders van de betaalde PlexPass beschikbaar, maar kan inmiddels door iedereen worden gedownload. Plex Media Server is een mediaserver voor Windows, Linux, FreeBSD, macOS en diverse nas-apparaten. De software kan content serveren aan clients op dezelfde machine, binnen het lokale netwerk of via internet. Clientsoftware is beschikbaar voor de eerder genoemde besturingssystemen maar content kan ook worden bekeken op bijvoorbeeld iOS, Android, Google TV en Chromecast. Het programma is gratis te gebruiken en heeft daarnaast PlexPass, een betaalde dienst die toegang tot 'premium features' en eerder tot nieuwe versies geeft. Sinds versie 1.25.3.5385 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Plex Media Server 1.25.3.5409 (Beta update channel) Fixes: (Hubs) Fix potential serialization issue of CW hubs (#13237)

(Metadata) Some episodes could fail to get metadata when using the legacy TVDB agent

(Scanner) Hidden files inside media paths could cause unexpected issues with certain local assets (#13240)

(Scanner) Improve detection of filename changes which should result in rematching items (#13220)

(Scanner) Movie items with mis-matched agents could re-match unnecessarily during scanning (#13292)

(Scanner) Some file paths could prevent movies from scanning in correctly (#12980)

(Series Scanner) Improved matching of season directory names including codec or resolution details (#13235) Plex Media Server 1.25.4.5426 (Beta update channel) New: (Library) Refresh movie metadata periodically during scheduled tasks (#13250)

(Metadata) Add Bulgarian language option for modern movie and TV agents (#13263)

(TLS) Server-side HTTPS connection support is now always enabled for signed-in users; plaintext connections will continue to be supported as well by default (#13257) Fixes: (HttpClient) The server may quit unexpectedly if internal HTTP requests are made with certain timings (#13231)

(Library) Requesting the list of items starting with special characters could give unexpected results (#13251)

(Metadata) Some users could end up with massive amounts of duplicate extras (#13241)

(Optimized Versions) New versions shouldn’t be encoded from existing optimized versions (#13254)

(Subtitles) On-demand subtitles would not work on optimized versions (#13218)

(Scanner) Some file paths were causing errors when scanning movie libraries (#13323)

