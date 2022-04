Brave is een webbrowser die is gebaseerd op Chromium. Aan het roer van de onderneming achter Brave staat Brendan Eich, de bedenker van JavaScript en een van de oprichters van Mozilla. Brave richt zich op het verbeteren van de online veiligheid en biedt een alternatief systeem voor het financieel ondersteunen van contentaanbieders. Het idee daarachter is dat reclame vaak de grootste inkomstenbron van een website is, maar dat veel mensen vanwege opdringerige reclames adblockers gebruiken en websites inkomsten mislopen. De ontwikkelaars hebben versie 1.30.86 uitgebracht en de changelog daarvan ziet er als volgt uit:

Release Notes V1.30.86 Added the ability for Brave to handle searches from Windows Shell and Cortana. (#13875)

Added “Index other search engines” setting under brave://settings/search. (#14496)

Added the ability to disable Tor via Admin policy on macOS and Linux. (#17530)

Added the ability to right click in brave://rewards-internals logs. (#16915)

[Security] Added IPFS gateway URL validation. (#16999)

Improved “Disconnected” Brave Rewards wallet options. (#17154)

Updated default (standard) adblocking to generally allow first-party requests. (#17366)

Removed known user tracking parameters from URLs. (#17507, #17452, #17451)

Fixed overlapping text in download infobar. (#17313)

Fixed Brave specific URLs not being listed under brave://about. (#17299)

Fixed inability to remove IPNS keys under brave://settings/ipfs/keys. (#17484)

Fixed issue with IPFS shutdown and restart in certain cases. (#16978)

Upgraded Chromium to 94.0.4606.61. (#18333) (Changelog for 94.0.4606.61)