JGsoft heeft versie 8.2.5 van de gratis teksteditor EditPad Lite uitgebracht. Dit programma is niet bedoeld voor programmeurs, die kunnen beter EditPad Pro, RJ TextEd of Notepad++ gebruiken. Dit is meer een vervanger van het met Windows meegeleverde Kladblok. In tegenstelling tot Kladblok kan EditPad Lite een onbeperkt aantal bestanden in hetzelfde scherm openen, heeft het geen limiet op de grootte van te openen bestanden en is het aantal undo's en redo's onbeperkt. EditPad Lite is gratis voor privégebruik, maar bedrijven kunnen een licentie aanschaffen als er geen behoefte is aan alle extra's die de Pro-versie biedt. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Bug fixes: Changing the font size with Ctrl+Wheel only made the font larger when using a complex script text layout.

Search: Replacements were jumbled if the replacement string contained a case conversion backreference that is not at the end of the replacement and the case conversion has no effect because the matched text is already the correct case or doesn’t have any case; e.g. replacing 9 with \U0; resulted in ;9 instead of 9;.

Search|Find Last had issues when using a regular expression; now it will say that regular expressions cannot search backwards similar to Search|Find Previous.