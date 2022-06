Versie 3.9.27 van Joomla! is uitgekomen, een versie die diverse beveiligingsproblemen en fouten moet verhelpen. Joomla! is een dynamisch, in php geschreven contentmanagementsysteem, dat kan worden gebruikt om bijvoorbeeld een weblog, website of samenwerkingssite te maken. Om het programma in het Nederlands te gebruiken kun je onder andere op Joomla Community terecht. In deze uitgave zijn diverse fouten en beveiligingsproblemen verholpen.

Veiligheidsproblemen opgelost [20210501] Lage prioriteit - Lage impact - Toevoegen HTML aan de executable block list van MediaHelper::canUpload (betreft Joomla! 3.0.0 t/m 3.9.26) Meer informatie »

[20210502] Lage prioriteit - Lage impact - CSRF in AJAX reordering endpoint (betreft Joomla! 3.0.0 t/m 3.9.26) Meer informatie »

[20210503] Lage prioriteit - Lage impact - CSRF in data download endpoints (betreft Joomla! 3.0.0 t/m 3.9.26) Meer informatie » Bugs-fixes en verbeteringen Standaard FLoc deactiveren #33212

Postgres compatibiliteit reparaties voor slim zoeken #31809

Toestaan dat objecten in tabellen opgeslagen worden als json #33633

Verbeteren van de indexering performance van Smart Search #33720

Extra PHP 8 verbetering #33113 Bezoek GitHub voor de volledige lijst met bug fixes.