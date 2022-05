Versies 4.1.4 van Joomla! zijn uitgekomen. Joomla! is een dynamisch, in php geschreven contentmanagementsysteem, dat kan worden gebruikt om bijvoorbeeld een weblog, website of samenwerkingssite te maken. Om het programma in het Nederlands te gebruiken kun je onder andere op Joomla Community terecht. Versie 4.0 bevat diverse nieuwe mogelijkheden terwijl 3.10 voornamelijk verbeteringen bevat die een migratie naar 4.0 soepeler moeten laten gaan. De changelogs voor all uitgaven sinds de vorige vermelding in de Downloads kunnen hieronder worden gevonden.

Bug fixes and Improvements with 4.1.4 Fix nested items re-ordering (#37781)

Add scheduler sort by last run (#37501)

Fix toggle chevron in module menu assignment(#37734)

Set 'secure' flag in session cookies if TLS in enforced (#37777)

Show workflow stage names in article list view (#37748)

Fix save2copy for menus (#37813)

Update to NODE version 16 (#37757) Visit GitHub for the full list of bug fixes. Bug fixes and Improvements with 4.1.3 Several 8.1 fixes (see)

Improve SVG upload (#37703)

Language improvements (see)

Improve the child template creation (#36250)

Fix scheduler DB query (#37463)

Cassiopeia SCSS variables got the !default flag (#37360) Visit GitHub for the full list of bug fixes. Bug fixes and Improvements with 3.10.9 Correct date format in Last-Modified Header #20905 (https://github.com/joomla/joomla-cms/pull/20905)

Dedicated string for "I do not agree" over the general JNO #37346 (https://github.com/joomla/joomla-cms/pull/37346)

Update Ca cert files as of 26.04.2022 #37700 (https://github.com/joomla/joomla-cms/pull/37700)

Improve remind an PW request / reset messages #30787 (https://github.com/joomla/joomla-cms/pull/30787) Visit GitHub for the full list of bug fixes.