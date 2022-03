Versies 3.10.2 en 4.03 van Joomla! zijn uitgekomen. Joomla! is een dynamisch, in php geschreven contentmanagementsysteem, dat kan worden gebruikt om bijvoorbeeld een weblog, website of samenwerkingssite te maken. Om het programma in het Nederlands te gebruiken kun je onder andere op Joomla Community terecht. Versie 4.0 bevat diverse nieuwe mogelijkheden terwijl 3.10 voornamelijk verbeteringen bevat die een migratie naar 4.0 soepeler moet laten gaan. De release notes voor beide uitgaven kunnen hieronder worden gevonden.

What's in 4.0.3? Joomla 4.0.3 addresses several bugs, including: Bug fixes and Improvements Transitions in workflows are now translatable

Google Fonts are now loaded with higher priority in Cassiopeia

Improved Error Handling in the LDAP Plugin Visit GitHub for the full list of bug fixes What's in 3.10.2? Joomla 3.10.2 addresses several bugs, including: Bug fixes and Improvements Improve texts that are shown when there is a standalone update for the Joomla Update Component (#35373)

Improvements for the pre upgrade checker (#35481, #35510) Visit GitHub for the full list of bug fixes