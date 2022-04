Brave is een webbrowser die is gebaseerd op Chromium. Aan het roer van de onderneming achter Brave staat Brendan Eich, de bedenker van JavaScript en een van de oprichters van Mozilla. Brave richt zich op het verbeteren van de onlineveiligheid en biedt een alternatief systeem voor het financieel ondersteunen van contentaanbieders. Het idee daarachter is dat reclame vaak de grootste inkomstenbron van een website is, maar dat veel mensen vanwege opdringerige reclames adblockers gebruiken en websites inkomsten mislopen. De ontwikkelaars hebben versie 1.22.66 uitgebracht en de uitgavenotities daarvan zien er als volgt uit:

Release Notes V1.22.66: Added Ethereum Name Service (ENS) support. (#14477)

Added Unstoppable Domains support. (#14099)

Added support for Japanese content feed of Brave Today. (#14306)

Added the ability to modify Brave Wallet settings under brave://settings/wallet. (#14069)

Added the ability to modify IPFS settings under brave://settings/ipfs. (#13682)

Added ipfs:// and ipns:// protocol associations. (#13266)

Added retry logic to fetch IPFS pages if zero peers are available on session restore. (#13177)

[Security] Improved handling of address bar display for ipfs:// and ipns:// URLs. (#13872)

Implemented interstitial page for when “Method to resolve IPFS resources” is set to “Ask”. (#13655)

Improved canvas fingerprinting protections. (#12069)

Improved IPFS diagnostics page under brave://ipfs. (#13173)

Enabled re-linking when Uphold wallet is connected to Brave Rewards. (#14573)

Updated wording on Private, Tor, and Guest windows to clarify Tor connectivity. (#14385)

Updated query filter to enabled or disabled using shields toggle. (#13242)

Removed known Drip tracking parameters from URLs. (#8975)

Fixed “Estimated earnings so far this month” showing zero on the New Tab Page until the ads service has initialized. (#13267)

Fixed CNAME adblocking breakage. (#14755 & #14756)

Fixed “Start” and “Stop” buttons under brave://ipfs to only show when applicable. (#14115)

Fixed issue where Crypto Wallets could not be disabled and re-enabled without browser restart. (#14083)

Fixed BrowserGuestModeEnabled policy not being respected. (#12524)