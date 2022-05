Brave is een webbrowser die is gebaseerd op Chromium. Aan het roer van de onderneming achter Brave staat Brendan Eich, de bedenker van JavaScript en een van de oprichters van Mozilla. Brave richt zich op het verbeteren van de onlineveiligheid en biedt een alternatief systeem voor het financieel ondersteunen van contentaanbieders. Het idee daarachter is dat reclame vaak de grootste inkomstenbron van een website is, maar dat veel mensen vanwege opdringerige reclames adblockers gebruiken en websites inkomsten mislopen. De ontwikkelaars hebben eind vorig jaar versie 1.18.77 uitgebracht. De aanpassingen van deze uitgave zien er als volgt uit:

Version 1.18.77 Added Arm64 support for macOS (Apple Silicon, M1 CPU). (#12819)

Fixed rewards panel not being translated in certain locales. (#13199)

Fixed not being able to play HBO Max content due to "kVideoPlaybackQuality" being disabled. (#13183)

Fixed not being able to play videos on https://www.imdb.com. (#13101) Version 1.18.75 Added QR code under brave://rewards for iOS devices. (#13159)

Fixed issue where the New Tab Page was causing persistently higher CPU and GPU usage. (#13194)

Fixed issue where the number of Brave Ads delivered per day was incorrectly being limited by the ads per hour selection. (#13215) Version 1.18.70 Added Brave Today news feed on the New Tab Page.

Added support for day-parting of Brave Ads.

Added P3A metrics for Brave Today.

Added P2A metrics in Brave Ads.

Added Greaselion support for Vimeo creators.

Added setting for "New tab page shows" under brave://settings/newTab.

Added protection against private browsing detection.

[Security] Added privacy notice to Uphold wallet linking modals.

Implemented the ability to remove other devices in a sync chain.

Implemented navigator.deviceMemory farbling.

Implemented Brave Rewards onboarding.

Implemented new panel design for monthly contributions.

Improved the display of custom background images in the Brave Rewards tipping banner.

Improved heuristic for determining first/third-party-ness of ads for default cosmetic filtering.

Improved contrast among tabs.

Enabled Global Privacy Control.

Updated default search engine to Yandex for new installations in certain regions.

Updated Brave Rewards extension to be non-persistent.

Updated error messaging on Brave Rewards tipping banners.

Updated macOS dock icons to be smaller.

Removed redundant rewards setting to address user confusion.

Removed Dapp detection for https://www.nytimes.com.

Fixed Crypto Wallet infobar incorrectly being displayed for Google Calendar and Gmail.

Fixed navigator.userAgent farbling not being applied in workers.

Fixed Canvas farbling in disconnected iframes.

Upgraded Chromium to 87.0.4280.101.