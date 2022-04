Versie 1.5.113 van balenaEtcher is uitgekomen. Met dit opensource- en crossplatform-programma kunnen op een eenvoudige en veilige manier OS-images op geheugenkaartjes of USB-sticks worden geflasht. In het selectiescherm laat het alleen geheugenkaartjes of USB-sticks zien, zodat nooit per ongeluk een hardeschijfpartitie wordt overschreven, en na afloop kan de schrijfactie worden gevalideerd. Verder is het ook mogelijk om een image naar meerdere devices tegelijkertijd te schrijven. Sinds versie 1.5.111 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in version 1.5.113 Show the first error for each drive (not the last)

Fix red leds not showing for failed devices

docs: add documentation links

docs: update macOS version

Improve hover message when the drive is too small

Update electron to v9.4.0

Update npm to v6.14.8

Update rgb leds colors

Remove unmountOnSuccess setting

Only show auto-updates setting on supported targets

Remove dead code in settings modal

Fix effective flashing speed calculation for compressed images

Change some border colors to have higher contrast

Update etcher-sdk from 5.1.10 to 5.1.11

Update sys-class-rgb-led from 2.1.1 to 3.0.0 Changes in version 1.5.112 Add rendition and sys-class-rgb-led to repo.yml

Update sys-class-rgb-led from 2.1.0 to 2.1.1

Fix layout when the featured project is not showing

Improve flashing error handling

Fix modal content height on Windows

Update etcher-sdk from 5.1.5 to 5.1.10

Set useContentSize to true so the size is the same on all platforms