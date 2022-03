Versie 1.5.111 van balenaEtcher is uitgekomen. Met dit opensource- en crossplatform-programma kunnen op een eenvoudige en veilige manier OS-images op geheugenkaartjes of USB-sticks worden geflasht. In het selectiescherm laat het alleen geheugenkaartjes of USB-sticks zien, zodat nooit per ongeluk een hardeschijfpartitie wordt overschreven, en na afloop kan de schrijfactie worden gevalideerd. Verder is het ook mogelijk om een image naar meerdere devices tegelijkertijd te schrijven. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in version 1.5.111: Warn when the source drive has no partition table

Use a different icon when no source drive is available

Allow selecting a locked SD card as the source drive

Remove "Validate write on success" setting. Validation is always enabled, press the "skip" button to skip it.

Update electron to v9.3.3

Update etcher-sdk to 5.1.1, use WASM ext2fs module