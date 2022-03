Versie 1.7.2 van balenaEtcher is uitgekomen. Met dit opensource- en crossplatform-programma kunnen op een eenvoudige en veilige manier OS-images op geheugenkaartjes of USB-sticks worden geflasht. In het selectiescherm laat het alleen geheugenkaartjes of USB-sticks zien, zodat nooit per ongeluk een hardeschijfpartitie wordt overschreven, en na afloop kan de schrijfactie worden gevalideerd. Verder is het ook mogelijk om een image naar meerdere devices tegelijkertijd te schrijven. In deze uitgave is een probleem in Windows verholpen.

Changes in version 1.7.2 Fixed open from browser on windows