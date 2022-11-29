Software-update: balenaEtcher 1.10.2

balenaEtcher logo (79 pix) Versie 1.10.2 van balenaEtcher is uitgekomen. Met dit opensource- en crossplatform-programma kunnen op een eenvoudige en veilige manier OS-images op geheugenkaartjes of USB-sticks worden geflasht. In het selectiescherm laat het alleen geheugenkaartjes of USB-sticks zien, zodat nooit per ongeluk een hardeschijfpartitie wordt overschreven, en na afloop kan de schrijfactie worden gevalideerd. Verder is het ook mogelijk om een image naar meerdere devices tegelijkertijd te schrijven. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Changes since version 1.7.9
  • Fix missing analytics token
  • Fixing call to electron block screensaver methods invocation
  • testing renovate
  • Update dependency awscli to 1.27.5
  • Update dependency @types/react-dom to 16.9.17
  • Update dependency @types/react to 16.14.34
  • CI: generalise artefact handling
  • Update dependency @types/node to 14.18.33
  • Update dependency @types/copy-webpack-plugin to 6.4.3
  • Update dependency @fortawesome/fontawesome-free to 5.15.4
  • Update dependency @balena/lint to 5.4.2
  • Update dependency sys-class-rgb-led to 3.0.1
  • Update dependency semver to 7.3.8
  • Update dependency omit-deep-lodash to 1.1.7
  • Update dependency immutable to 3.8.2
  • Update dependency electron-rebuild to 3.2.9
  • Update dependency electron-mocha to 9.3.3
  • Update dependency @types/webpack-node-externals to 2.5.3
  • Update dependency @types/tmp to 0.2.3
  • Generate release notes with git
  • Update dependency @types/mime-types to 2.1.1
  • Update scripts/resin digest to 652fdd4
  • Build targets individually
  • Update dependency lodash to 4.17.21 [SECURITY]
  • Update release notes on finalize
  • Avoid duplicate releases
  • Only run finalize on Linux runners
  • Switch to Flowzone

balenaEtcher

Versienummer 1.10.2
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Linux, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Balena
Download https://www.balena.io/etcher/
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 29-11-2022 12:23 27

29-11-2022 • 12:23

27

Bron: Balena

Update-historie

03-'23 balenaEtcher 1.18.4 4
01-'23 balenaEtcher 1.13.0 7
11-'22 balenaEtcher 1.10.2 27
04-'22 balenaEtcher 1.7.9 15
03-'22 balenaEtcher 1.7.8 16
02-'22 balenaEtcher 1.7.6 18
12-'21 balenaEtcher 1.7.2 13
11-'21 balenaEtcher 1.7.1 6
11-'21 balenaEtcher 1.7.0 14
07-'21 balenaEtcher 1.5.121 8
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Reacties (27)

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Hatsieflatsie 29 november 2022 12:28
Wat is doet balenaEtcher anders dan met Rufus bijvoorbeeld?
The Third Man @Hatsieflatsie29 november 2022 12:36
Een bloated GUI gebruiken, ik heb er geen daadwerkelijk voordeel boven Rufus bij ontdekt. Ben zelf overigens meer een fan van Ventoy omdat het erg veel gedoe scheelt (gewoon de ISO op een bestaande Ventoy stick plaatsen en klaar).
Wraldpyk @The Third Man29 november 2022 12:39
Bloated? Bedoel je... daadwerkelijk een design er op ipv 20 jaar oude interface? Soms is het gewoon fijn om een design te gebruiken waar over nagedacht is in plaats van een formulier-interface die ook in Windows 2k zat.
The Third Man @Wraldpyk29 november 2022 12:44
Modern design en een bloated GUI zijn twee losstaande zaken. Electron toepassen voor zo'n tooltje waardoor de download 145 MB (windows installer) betreft noem ik bloated. Om maar een voorbeeld van een vergelijkbare tool te geven, LinuxLive USB Creator heeft ook een modernere GUI en is slechts 5,9 MB.
Magic Power @The Third Man30 november 2022 00:25
Een mooie tool is USB Imager. Minder dan 1 MB en voor alle OSen beschikbaar.
sys64738 Moderator F&V @Wraldpyk29 november 2022 12:44
Ik denk dat hij vooral doelt op de enorme grootte van de software. Het pakket is echt enorm groot voor wat het doet (en zeker ook in vergelijking met de alternatieven).

Het werkt verder prima hoor maar er zijn diverse tools die net zo goed werken en veel kleiner zijn.
Qalo @sys6473829 november 2022 13:54
Precies dát. Ik wilde het laatst installeren, maar toen ik zag dat het bijna 500MB ruimte inneemt op de harde schijf heb ik de installatie afgebroken. Dat vind ik iets teveel voor een applicatie met een fancy uiterlijk, maar wat feitelijk maar een "one-trick-pony" is. Dan maar niet fancy of een minder mooie GUI. dd doet zijn werk ook goed en is altijd betrouwbaar gebleken bij het schrijven van een ISO op een (her)schrijfbaar medium. En onder Windows is Ventoy, Rufus en YumiBoot ook prima.
oef! @Wraldpyk29 november 2022 12:45
Goed design is een ding maar een installer van 150MB voor Windows of 95MB voor Linux voor een programma dat alleen ISOs op een usb stick zet is erg enthousiast.
MN-Power @Wraldpyk29 november 2022 12:48
Ik heb balenaEtcher toevallig laatst geinstalleerd om een install micro sd te maken voor GF's Steam Deck(zit nu een 1TB NVMe in :Y) ). Inderdaad erg gebruikersvriendelijk en een frisse UI is ook wel eens fijn.
Jerie @Wraldpyk29 november 2022 17:06
Men heeft het over een complete web browser draaien als GUI frontend voor dd. Dat is ridicuul. Zeker als men ook nog eens aan profilering doet.
jorisvergeerTBA @Wraldpyk29 november 2022 17:58
Dat heeft de raspberry pi imager ook maar dan met maar 1% van de systeem resources die etcher gebruikt.
daftpunk @Hatsieflatsie29 november 2022 12:36
Ik gebruik het op Linux om meerdere USB sticks met een eigen image tegelijk te imagen.
Het ziet er prima uit, is erg snel en tot nu toe best stabiel en goed onderhouden. Werkt ook eenvoudig doordat het een AppImage is.
Ook een interessante uitleg van een ontwikkelaar waarom het sneller is dan "dd":
https://github.com/balena...5#issuecomment-1291124001
ndonkersloot @Hatsieflatsie29 november 2022 19:21
De voornaamste usecase is i.c.m. balena hardware om heel veel tegelijkertijd te flashen. De software is wat groot vanwege het gebruik van electron wat een hele browser mee shipped. Dit doen ze waarschijnlijk omdat dit voordelen bied in hun development proces.

https://www.balena.io/etcher/pro

Als je een enkele microsd wilt flashen is er betere, compactere software te vinden.
mdj84nl @Hatsieflatsie30 november 2022 12:01
Dat etcher ook voor linux is..

De enige rede dat ik het 1x gebruikt hebt.
Rufus is veelzijdiger, maar misschien dat mensen het juist ook wel handig vinden dat je in etcher 0 opties hebt?
Yarisken 29 november 2022 12:58
Rufus gebruik ik voor windows iso's en balena voor linux iso's. Beste van beide werelden.
youridv1 @Yarisken29 november 2022 13:46
Je kunt ook Ventoy gebruiken. Dan hoef je helemaal nooit meer install sticks te bakken. Je maakt met behulp van ventoy 1 usb stick die bootable is en dan kun je daar gewoon iso’s naartoe kopieëren. Nooit meer “branden” maar gewoon copy paste. Bij boot krijg je gewoon een keuze menu én wat problem solving tooltjes.

Ik heb ook meermaals gehad dat een windows pc niet meer startte, maar ventoy de windows partitie nog wel kon zien en ik op die manier wel kon doorstarten. Eenmaal wakker autofixte windows op eigen houtje zijn corrupte bootloader/partitie en kon ik na een reboot de stick er weer uit trekken. Toch leuk een dode pc fixen zonder werk te doen.

Ik raak rufus en etcher echt nooit meer aan sinds ik ventoy gebruik.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 13:54]

Yarisken @youridv129 november 2022 14:00
Bedankt voor de tip. Ik kende Ventoy niet !
Dat lijkt me idd heel handig om gewoon een iso te kopieren.
Verwijderd @Yarisken30 november 2022 00:41
Ik kende het niet tot het hier voorbij kwam als artikel over een update van het programma.
Geweldig en baal er van dat ik het niet eerder kende.
mdj84nl @youridv130 november 2022 12:02
Ventoy is inderdaad de beste optie!
Jeldert 29 november 2022 13:09
Ik gebruik deze tool om op een Mac een microSD image te schrijven voor mijn Raspberry Pi’s.
Werkt erg snel en intuïtief.
Ja, de download is wat groot, maar in dit geval vind ik het gemak meer waard dan de MB’s.
MrJoery @Jeldert29 november 2022 14:12
Raspberry Pi heeft tegenwoording ook hun eigen tool hiervoor (Raspberry Pi Imager), deze komt onder andere ook met een aantal functies om bijvoorbeeld SSH, WiFi & de gebruikersaccount in te stellen. Zeker een aanrader!
HollowGamer 29 november 2022 19:01
Fix missing analytics token
Dit is de enige reden dat het programma bestaat, het verzamelt ontzettend veel data by default.
Het is ook een opt-out i.p.v. een opt-in.
Bitzer 30 november 2022 10:27
Op mijn Linux Mint 20.3 werkt het appimage niet. Ik krijg een blanco venster.
George Verboven 29 november 2022 14:26
Welk programma (onder windows) moet ik gebruiken om een 1:1 copy te maken van mijn micro-sd kaartje dat in mijn raspberry pi zit en waar domoticz op draait.
Zodat ik bij een crash van het bestaande micro sd kaartje éénvoudig het kaartje hoef te vervangen, zonder alles weer opnieuw te moeten installeren?
basmevissen @George Verboven29 november 2022 14:44
DD for Windows, zie instructies op https://serverspace.io/su...tility-for-windows-backup is het meest simpel.
ibodar @George Verboven29 november 2022 14:45
Win32 Disk Imager.

https://raspberrytips.com/create-image-sd-card/

https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
jorisvergeerTBA 29 november 2022 17:56
Hebben ze al een nut gevonden voor de 3gb ram die dit programma claimt.

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