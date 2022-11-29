Versie 1.10.2 van balenaEtcher is uitgekomen. Met dit opensource- en crossplatform-programma kunnen op een eenvoudige en veilige manier OS-images op geheugenkaartjes of USB-sticks worden geflasht. In het selectiescherm laat het alleen geheugenkaartjes of USB-sticks zien, zodat nooit per ongeluk een hardeschijfpartitie wordt overschreven, en na afloop kan de schrijfactie worden gevalideerd. Verder is het ook mogelijk om een image naar meerdere devices tegelijkertijd te schrijven. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Changes since version 1.7.9 Fix missing analytics token

Fixing call to electron block screensaver methods invocation

testing renovate

Update dependency awscli to 1.27.5

Update dependency @types/react-dom to 16.9.17

Update dependency @types/react to 16.14.34

CI: generalise artefact handling

Update dependency @types/node to 14.18.33

Update dependency @types/copy-webpack-plugin to 6.4.3

Update dependency @fortawesome/fontawesome-free to 5.15.4

Update dependency @balena/lint to 5.4.2

Update dependency sys-class-rgb-led to 3.0.1

Update dependency semver to 7.3.8

Update dependency omit-deep-lodash to 1.1.7

Update dependency immutable to 3.8.2

Update dependency electron-rebuild to 3.2.9

Update dependency electron-mocha to 9.3.3

Update dependency @types/webpack-node-externals to 2.5.3

Update dependency @types/tmp to 0.2.3

Generate release notes with git

Update dependency @types/mime-types to 2.1.1

Update scripts/resin digest to 652fdd4

Build targets individually

Update dependency lodash to 4.17.21 [SECURITY]

Update release notes on finalize

Avoid duplicate releases

Only run finalize on Linux runners

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