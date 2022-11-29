Software-update: WinSnap 5.3.6

WinSnap logo (80 pix) NTWind Software heeft versie 5.3.6 van WinSnap uitgebracht. Met dit programma is het mogelijk om screenshots in Windows te maken. Ook kunnen verschillende vensters en opengeklapte pull-downmenu's worden vastgelegd. Verder kunnen er bewerkingen op de afbeeldingen worden uitgevoerd, zoals het toevoegen van een schaduw of een watermerk, en het aanpassen van helderheid en kleuren. De download is klein en een levenslange licentie kost dertig dollar. In deze uitgave de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changelog for WinSnap v5.3.6:
  • Updated language file: Korean
  • Fixed an issue with activation of minimized window
  • Fixed an issue with capturing of always-on-top windows
  • Some other minor improvements and bug fixes

WinSnap

Versienummer 5.3.6
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website NTWind Software
Download https://www.ntwind.com/software/winsnap.html
Licentietype Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 29-11-2022 12:14 3

29-11-2022 • 12:14

3

Bron: NTWind Software

Update-historie

11-07 WinSnap 6.2.4 2
02-'25 WinSnap 6.2.2 4
12-'24 WinSnap 6.2.0 3
01-'24 WinSnap 6.1.2 3
10-'23 WinSnap 6.1.1 6
09-'23 WinSnap 6.1.0 0
06-'23 WinSnap 6.0.9 0
05-'23 WinSnap 6.0.8 0
05-'23 WinSnap 6.0.7 8
04-'23 WinSnap 6.0.6 12
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Reacties (3)

-Moderatie-faq
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Nitroglycerine 29 november 2022 12:20
Ik zie de meerwaarde hier niet van in. Vastleggen van schermafdrukken (al dan niet met uitgeklapte menu's) is een standaard functionaliteit die in Windows al jaar en dag aanwezig is. Het toevoegen van een watermerk is voor mij dan ook niet zo zinvol.
HADES2001 @Nitroglycerine29 november 2022 15:02
Ieder zijn ding, ik gebruik dagelijks een vergelijkbaar programma. Met name tijdens het maken van handleidingen is het erg handig. Maakt een kleine snap, even een highlight erin maken en direct in de het document plakken.
Snippet mist gewoon net de kleine edit dingetjes. Waaronder auto naming met opslaan
Ram6 30 november 2022 16:49
Win+Shift+S, anyone?

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