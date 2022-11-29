Software-update: Lansweeper 10.3.1.0

Lansweeper logo (35 pix)Om de apparaten in je netwerk in kaart te brengen, kun je gebruikmaken van Lansweeper. Dit programma werkt op een Windows-machine en is in staat om de aanwezige software en hardware te inventariseren in het netwerk zonder daarvoor op elke computer een clientprogramma te installeren. Alle informatie is vervolgens via een webinterface te raadplegen. Lansweeper is beschikbaar als freeware voor kleine omgevingen en voor grotere omgevingen zal betaald moeten worden. Lansweeper 10.3.1.0 is een kleine release waarin een handvol problemen zijn verholpen.

Added:
  • LAN-14405 Show warning message to use Modern Authentication in case Basic Authentication is used for mailing.
Fixed:
  • LAN-14424 vCenter scanning – vMotion data cannot be scanned after an upgrade
  • LAN-13908 Cross-site scripting (XSS) issue
  • LAN-13907 Directory traversal issue
  • LAN-13906 Cross-site scripting (XSS) issue
  • LAN-13904 Directory traversal issue
  • LAN-13903 Directory traversal issue
  • LAN-13901 Directory traversal issue

Lansweeper

Versienummer 10.3.1.0
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 11
Website Lansweeper
Download https://www.lansweeper.com/download/
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 29-11-2022 12:13 1

29-11-2022 • 12:13

1

Bron: Lansweeper

Update-historie

05-'25 Lansweeper 12.4.1 5
11-'24 Lansweeper 12.0.0.10 4
06-'24 Lansweeper 11.2.1.2 0
03-'24 Lansweeper 11.1.8.0 2
01-'24 Lansweeper 11.1.6.0 0
01-'24 LanSweeper 11.1.5.1 0
11-'23 Lansweeper 11.1.3.0 4
11-'23 Lansweeper 11.1.2.1 0
10-'23 Lansweeper 11.1.1.3 4
09-'23 Lansweeper 10.6.2.0 0
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Lansweeper

geen prijs bekend

5 van 5 sterren
Systeem- en netwerkutility's

Reacties (1)

-Moderatie-faq
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Tuinhark 30 november 2022 18:07
Het wordt 'freeware' genoemd, maar de downloadlink brengt je bij een trial. Deze is overigens niet time-limited, maar enkel beperkt in het aantal items dat het kan scannen. (aldus https://www.lansweeper.com/pricing/ )

En je moet er een registratieformulier invullen waarmee je akkoord gaat dat je je ziel verkoopt. Ik krijg niet helemaal hetzelfde gevoel bij andere zaken die ik als freeware zou duiden. ¯\_(ツ)_/¯

:Y)

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