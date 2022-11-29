Om de apparaten in je netwerk in kaart te brengen, kun je gebruikmaken van Lansweeper. Dit programma werkt op een Windows-machine en is in staat om de aanwezige software en hardware te inventariseren in het netwerk zonder daarvoor op elke computer een clientprogramma te installeren. Alle informatie is vervolgens via een webinterface te raadplegen. Lansweeper is beschikbaar als freeware voor kleine omgevingen en voor grotere omgevingen zal betaald moeten worden. Lansweeper 10.3.1.0 is een kleine release waarin een handvol problemen zijn verholpen.

Added: LAN-14405 Show warning message to use Modern Authentication in case Basic Authentication is used for mailing. Fixed: LAN-14424 vCenter scanning – vMotion data cannot be scanned after an upgrade

LAN-13908 Cross-site scripting (XSS) issue

LAN-13907 Directory traversal issue

LAN-13906 Cross-site scripting (XSS) issue

LAN-13904 Directory traversal issue

LAN-13903 Directory traversal issue

LAN-13901 Directory traversal issue