Versie 1.5.121 van balenaEtcher is uitgekomen. Met dit opensource- en crossplatform-programma kunnen op een eenvoudige en veilige manier OS-images op geheugenkaartjes of USB-sticks worden geflasht. In het selectiescherm laat het alleen geheugenkaartjes of USB-sticks zien, zodat nooit per ongeluk een hardeschijfpartitie wordt overschreven, en na afloop kan de schrijfactie worden gevalideerd. Verder is het ook mogelijk om een image naar meerdere devices tegelijkertijd te schrijven. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in version 1.5.121: patch: Delete Codeowners

Add source maps for devtools

Clone submodules when initializing modules

patch: Select drive on list interaction rather than modal closing