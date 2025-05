Versie 1.13.0 van balenaEtcher is uitgekomen. Met dit opensource- en crossplatform-programma kunnen op een eenvoudige en veilige manier OS-images op geheugenkaartjes of USB-sticks worden geflasht. In het selectiescherm laat het alleen geheugenkaartjes of USB-sticks zien, zodat nooit per ongeluk een hardeschijfpartitie wordt overschreven, en na afloop kan de schrijfactie worden gevalideerd. Verder is het ook mogelijk om een image naar meerdere devices tegelijkertijd te schrijven. Sinds versie 1.10.2 zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Changes since version 1.10.2 Minor: electron version bump

Patch: handle ext2fs with webpack

Patch: update etcher-sdk version to fix CM4 issues

Update dependency i18next to 21.10.0

Update dependency react-i18next to 11.18.6

Patch: made trim setting more readable

Patch: publish to winget with gh action

Patch: replaced plain text with i18n in settings

Update dependency webpack-dev-server to 4.11.1

Patch: expose trim ext{2,3,4} setting

I18n support and Chinese translation

Minor: optimize i18n

Update dependency webpack-cli to 4.10.0

Update dependency webpack to 5.75.0

Update dependency awscli to 1.27.28

Update dependency uuid to 8.3.2

Update dependency tslib to 2.4.1

Patch: run linux build on ubuntu-20.04

Update dependency ts-loader to 8.4.0

Update dependency styled-components to 5.3.6

Update dependency terser-webpack-plugin to 5.3.6

Update dependency string-replace-loader to 3.1.0

Update dependency sinon to 9.2.4

Update dependency shyaml to 0.6.2

Update dependency awscli to 1.27.27

Update dependency electron-updater to 4.6.5

Update dependency electron-notarize to 1.2.2

Update dependency awscli to 1.27.26

Update dependency electron-builder to 22.14.13

Update dependency debug to 4.3.4

Update dependency awscli to 1.27.25

Update dependency css-loader to 5.2.7

Update dependency awscli to 1.27.24

Update dependency @types/node to 14.18.34

Enable repository configuration

Update dependency chai to 4.3.7

Use core workflow for GitHub publish

Dummy update to fix asset version issue

Patch: run linux build on ubuntu-18.04

Patch: remove Homebrew instructions in README

Allow external contributors