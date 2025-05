Versie 2.0.1 van AutoHotkey is uitgekomen en kort daarop ook 2.0.2. Dit programma stelt je in staat om vaak gebruikte toetsaanslagen, handelingen en/of knoppencombo's met het toetsenbord en muis in een script achter een sneltoets te zetten, zodat de betreffende handeling in één keer wordt uitgevoerd. Daarbij is het mogelijk om eerder gescripte toetscombinaties van AutoIt2 te converteren naar de scripttaal van AutoHotkey. Versie 2.0 bevat een nieuwe commandoset die veel gestructureerder is, maar die niet compatibel is met de 1.1-versies. Meer over de verschillen tussen 1.1 en 2.0 kan op deze pagina worden gevonden. Sinds versie 2.0.0 zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Changes in version 2.0.2: Fixed Short DllCall arg type and undefined behaviour for invalid types.

Fixed (non-string) file version number for AutoHotkey binaries.

Fixed parameter type errors to show the correct parameter number. Changes in version 2.0.1: Fixed Func.IsOptional(1) returning 0 in some cases where it shouldn't.

Fixed Gui event handler functions to not drop the Gui parameter when the Gui is its own event sink.

Fixed COM errors to not show "(null)" when no description is available.

Fixed ToolTips intermittently appearing at the wrong position.

Fixed __Enum(unset) to permit a second variable for Array, Match and Gui.

Fixed #include <> error messages to show "Script library" rather than "Function library".

Fixed new threads being unable to prevent a message check with Critical.

Optimized conversion of DllCall type names.

Made some trivial but effective code size optimizations.

Fixed very long quoted strings causing PCRE error -21.

Fixed launcher doing nothing when compiled.