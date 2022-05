Versie 1.7.0 van balenaEtcher is uitgekomen. Met dit opensource- en crossplatform-programma kunnen op een eenvoudige en veilige manier OS-images op geheugenkaartjes of USB-sticks worden geflasht. In het selectiescherm laat het alleen geheugenkaartjes of USB-sticks zien, zodat nooit per ongeluk een hardeschijfpartitie wordt overschreven, en na afloop kan de schrijfactie worden gevalideerd. Verder is het ook mogelijk om een image naar meerdere devices tegelijkertijd te schrijven. Sinds versie 1.5.121 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in version 1.7.0 Patch: Add missing @types/react@16.8.5

Patch: Use npm ci in Makefile

Patch: Add draft info boxes for system information

Patch: Remove electron-rebuild package

Patch: Make electron a dev. dependency

Patch: Remove electron-rebuild package

Patch: Use exact modules versions

Patch: Update etcher-sdk from v6.2.5 to v6.3.0

Fix write step for Http file process

Patch: Fix linting errors

Minor: Refactor dependencies installation to avoid custom scripts

Patch: Fix LEDs init error Changes in version 1.6.0 Add support for basic auth when downloading images from URL.

Patch: Update etcher-sdk from v6.2.1 to v6.2.5

Update Makefile to Apple M1 info

Add LED settings for potentially different hardware Changes in version 1.5.122 Restore image file selection LED-drive pathing

Update scripts submodule

Change LEDs colours

Windows images now show the proper warning again

Fix Update and install with DNF instructions

Add possibile authorization as a query param

Update the windows part

Update SUPPORT.md

Replace make webpack with npm run webpack

Add loader on image select

Add pnp-webpack-plugin

Remove redundant codespell dependency/tests