Versie G:3.2.4 van de derde generatie van Waterfox is uitgekomen. Waterfox is een webbrowser gebaseerd op de broncode van Firefox. Het project is in 2011 gestart door de toentertijd zestienjarige Alex Kontos en was een van de eerste 64bit-browsers op de markt. Er zijn twee versies beschikbaar van de browser. Waterfox G3 is gebaseerd op Firefox ESR78 met diverse optimalisaties, heeft geen plug-in-whitelist en stuurt geen telemetrie naar Mozilla of Waterfox. De changelog sinds versie G:3.2.2 ziet er als volgt uit:

New Ecosia is now selectable as a search option. Fixed You should now be able to install Chrome and Opera extensions without issues once more.

Resolved an issue where Abyss or Floe would not be set upon restart of the browser.

Resolved an issue where language packs were not available on Windows.

Resolved an issue where Yahoo! was being set as default search unprompted. Changed Latest Mozilla Foundation Security Advisories patched.

Refactored various features to be more performant.