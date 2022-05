Versie G:3.2.1 van de derde generatie van Waterfox is uitgekomen. Waterfox is een webbrowser gebaseerd op de broncode van Firefox. Het project is in 2011 gestart door de toentertijd zestienjarige Alex Kontos en was een van de eerste 64bit-browsers op de markt. Er zijn twee versies beschikbaar van de browser. Waterfox G3 is gebaseerd op Firefox ESR78 met diverse optimalisaties, heeft geen plug-in-whitelist en stuurt geen telemetrie naar Mozilla of Waterfox. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Fixed Resolved an issue where the Abyss theme would display the active tab with incorrect colouring when the position was switched to under the address bar. Changed Upgraded to Gecko 78.10 Unresolved macOS and Linux are missing extra languages for now.