Versie 1.6.6 van foobar2000 is in ontwikkeling en de eerste bètarelease is uitgekomen. Deze populaire, lichte muziekspeler kan onder andere overweg met mp3, aac, ogg vorbis, flac, wav en wma, en beschikt over ondersteuning voor Replay Gain. Verder kan de speler verschillende formaten converteren, heeft het programma uitgebreide mogelijkheden om de tags aan te passen en kan de interface geheel naar eigen hand gezet worden. Daarnaast is het mogelijk om de functionaliteit met behulp van plug-ins uit te breiden. De changelog voor versie 1.6.6 ziet er vooralsnog als volgt uit:

Changes in version 1.6.6: Made Advanced Preferences searchable.

Added support for attaching pictures to Matroska files; fixed Matroska tag editing bugs.

More accurate reporting of Matroska bitrate (actual content is probed if needed).

Added itunesadvisory tag support for M4A.

Updated embedded cuesheet handling code.

Replaced PPHS resampler with much faster libretro resampler.

Added support for internet radio album art.

Converter: Encoded FLAC files are now updated with proper FLAC seektables, if FLAC.exe doesn't write them by itself.

Converter: Workarounds for clashes when writing to a Media Library indexed folder.

Converter: Added built-in profile for exhale AAC encoder.

Converter: Fixed some warning prompts not being possible to permanently disable.

Fixed slightly inaccurate bitrate reporting for Musepack and WavPack. Tags are now excluded from file size used to calculate the bitrate.

Now compiled with Visual Studio 2019 (was 2017 before).