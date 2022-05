Media Player Classic is een kleine no-nonsense-mediaspeler met het uiterlijk van Windows Media Player 6.4. Nadat Gabest, de originele maker van MPC, de ontwikkeling staakte zijn verschillende projecten ontstaan op basis van de opensourcebroncode, waar Home Cinema en Black Edition de bekendste van zijn. MPC - BE kan overweg met de meest gebruikte mediaformaten, heeft ondersteuning voor hardwareacceleratie en is in meer dan 25 talen te gebruiken. Versie 1.5.7 is uitgekomen en hierin zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Note VSFilter is excluded from the project. AviSplitter Added support for 'MPNG' (PNG) codec. MP4Splitter Added support for 'MPNG' (PNG) codec.

Added support for SpeedHQ codec.

Added support for shifting tracks in time using the 'elst' atom.

Added the ability to get a list of keyframes from the 'sbgp' atom. MatroskaSplitter Added support for 'MPNG' (PNG) codec. MPCVideoDec Improved AV1 multi-threaded decoding with dav1d library.

Improved Apple ProRes support ('ap4h', 'ap4x').

Added support for hardware decoding using Direct3D 11.

Added support for AV1 hardware decoding.

Added support for switching video streams of different formats, taking into account the presence or absence of hardware decoding.

Improved support for MPEG-2 4:2:0.

Fixed color distortion of VideoTransferMatrix BT2020 for EVR on Intel Iris Xe. Video renderers Improved display mode switching for interlaced files when using MPC Video Renderer. Subtitles Added support for MEDIASUBTYPE_WEBVTT. Youtube Added caching of signature decoding functions.

Added ability to select "MP4-AV1" format as preferred format.

Added support for AV1 10-bit HDR.

Improved support for getting a list of chapters. Player Some parameters of the standard subtitle style can now be set to non-integer values.

Fixed display of volume control in dark theme when using mouse.

Added error message when opening DVD / Blu-ray folder in the status bar.

Fixed X-mouse buttons working in full screen mode.

Fixed display of the '&' symbol in the playlist.

Added time display on scroll bar in exclusive full screen.

Added time display on seek bar in exclusive full screen.

Improved player in an exclusive full screen MPC VR and madVR.

Added the ability to open a file from the playlist in the explorer.

Added display of tooltip for GPU icon.

Added a button to call the properties window of some video renderers.

Expanded functionality to add similar files.

Various improvements in the player interface. Installer Removing the player no longer removes the external filter settings. Updated translations Japanese

Portuguese (Brazil) (by Siegfried Janke).

German (by Klaus1189).

Chinese (Simplified) (by wushantao).

Hungarian (by mickey).

Turkish (by cmhrky).

Chinese (Traditional) and Dutch (by beter). Updated libraries dav1d git-0.8.2-0-gf06148e

Detours git-v4.0.1-87-g827b896

ffmpeg git-n4.4-dev-3576-gab5803553b

libflac git-1.3.3-70-g27c61570

Little-CMS git-2.12-1-gab54114

MediaInfo git-v20.09-125-gfb708c13

openjpeg git-v2.4.0-16-g0bda7188

rapidjson git-v1.1.0-588-g13dfc96c

ZenLib git-v0.4.38-37-gd0c6f5b