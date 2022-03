Versie 2.3.4 van GnuPG is uitgekomen. GnuPG staat voor GNU Privacy Guard en wordt ook vaak afgekort tot GPG. Dit is een verzameling tools voor het beveiligen van communicatiestromen en data. Het kan worden gebruikt om data te versleutelen en digitale handtekeningen aan te maken, en voor het aanbieden van een framework voor public key-cryptografie. Het ondersteunt zowel OpenPGP als s/mime-standaarden. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina. De belangrijkste veranderingen die in deze uitgave zijn aangebracht, zijn hieronder op een rijtje gezet.

Noteworthy changes in version 2.3.4: gpg: New option --min-rsa-length. [rG5f39db70c0]

gpg: New option --forbid-gen-key. [rGc397ba3ac0]

gpg: New option --override-compliance-check. [T5655]

gpgconf: New command --show-configs. [rGa0fb78ee0f]

agent,dirmngr,keyboxd: New option --steal-socket. [rGb0079ab39d,rGdd708f60d5]

gpg: Fix printing of binary notations. [T5667]

gpg: Remove stale ultimately trusted keys from the trustdb. [T5685,T5742]

gpg: Fix indentation of --print-mds and --print-md sha512. [T5679]

gpg: Emit gpg 2.2 compatible Ed25519 signature. [T5331]

gpgsm: Detect circular chains in --list-chain. [rG74c5b35062]

dirmngr: Make reading resolv.conf more robust. [T5657]

dirmngr: Ask keyservers to provide the key fingerprints. [T5741]

gpgconf: Allow changing gpg's deprecated keyserver option. [T5462]

gpg-wks-server: Fix created file permissions. [rG60be00b033]

scd: Support longer data for ssh-agent authentication with openpgp cards. [T5682]

scd: Modify DEVINFO behavior to support looping forever. [T5359]

Support gpgconf.ctl for NetBSD and Solaris. [T5656,T5671]

Silence "Garbled console data" warning under Windows in most cases. [rGe293da3b21]

Silence warning about the rootdir under Unices w/o a mounted /proc file system. [T5656]

Fix possible build problems about missing include files. [T5592]