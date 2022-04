Versie 2.2.23 van GnuPG is uitgekomen. GnuPG staat voor GNU Privacy Guard en wordt ook vaak afgekort tot GPG. Dit is een verzameling tools voor het beveiligen van communicatiestromen en data. Het kan worden gebruikt om data te versleutelen en digitale handtekeningen aan te maken, en voor het aanbieden van een framework voor public key-cryptografie. Het ondersteunt zowel OpenPGP als s/mime-standaarden. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina. De belangrijkste veranderingen die in deze uitgave zijn aangebracht, zijn hieronder op een rijtje gezet.

Noteworthy changes in version 2.2.23: gpg: Fix AEAD preference list overflow. [T5050, CVE-2020-25125]

gpg: Fix a possible segv in the key cleaning code.

gpgsm: Fix a minor RFC2253 parser bug. [T5037]

scdaemon: Fix a PIN verify failure on certain OpenPGP card implementations. Regression in 2.2.22. [T5039]

po: Fix bug in the Hungarian translation. Updates for the Czech, Polish, and Ukrainian translations.