Firefly III is een in php geschreven webapplicatie waarmee een overzicht van je financiën kan worden bijgehouden. Het kan de data importeren vanuit csv-bestanden, de bunq-api of de Spectre-api. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina. De ontwikkelaar loopt ook op Tweakers rond en bespreekt zijn applicatie in het Het grote 'Firefly III'-topic. Sinds versie 5.6.6 uitgebracht zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Firefly III 5.6.8 Changed Rewrote part of the transaction engine to improve account search. Fixed Account validation was broken in some edge cases, making it impossible to edit transactions.

Rule engine could not deal with dates in some edge cases, thanks @daften for the inspiration!

Several annoying layout v2 issues fixed.