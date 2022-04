Plex heeft versie 1.21.0.3711 van Media Server uitgebracht. Deze versie was eerder al voor houders van de betaalde PlexPass beschikbaar, maar kan inmiddels door iedereen worden gedownload. Plex Media Server is een mediaserver voor Windows, Linux, FreeBSD, macOS en diverse nas-apparaten. De software kan content serveren aan clients op dezelfde machine, binnen het lokale netwerk of via internet. Clientsoftware is beschikbaar voor de eerder genoemde besturingssystemen maar content kan ook worden bekeken op bijvoorbeeld iOS, Android, Google TV en Chromecast. Het programma is gratis te gebruiken en heeft daarnaast PlexPass, een betaalde dienst die toegang tot 'premium features' en eerder tot nieuwe versies geeft. In deze uitgave is de EPG van Gracenote terug van weggeweest in een groot aantal landen, waaronder in Nederland.

Plex Media Server 1.21.0.3711 is now available to everyone Fixes: (EPG) Reintroduce support for the following countries once the Gracenote provider is enabled - Australia, Hungary, India, Netherlands, New Zealand, Poland, Russia, South Africa, Switzerland, Uruguay. (#12135)