MultiPar is een opensourceprogramma waarmee bestanden met bijbehorende parchive-bestanden gecontroleerd kunnen worden op corruptie. Zonodig kan het de data reconstrureren. Dit wordt onder andere gebruikt voor het uitwisselen van bestanden via usenet, aangezien deze in verschillende delen worden opgeknipt en niet alle delen op alle usenetservers beschikbaar zijn. MultiPar 1.3.1.3 is enkele dagen geleden uitgekomen met de volgende lijst veranderingen:

Changes from 1.3.1.2 to 1.3.1.3 GUI update - Change - An option "Don't search subfolders" is enabled for verification and reapir.

PAR2 client update - Change - An option "/fo" is available for verification and reapir. Changes from 1.3.1.1 to 1.3.1.2 PAR2 client update - Bug fix - In some cases, it stopped to calculate hash of files in creating PAR2 files. Changes from 1.3.1.0 to 1.3.1.1 GUI update - Change - It's possible to type or edit directory on Folder selecting dialog. An option "Run clients with lower priority" decreases priority of GUI, too. Verify button will be disabled, when recovery files are deleted after repair.

PAR2 client update - Change - 64-bit version may allocate a little more memory than before by default.