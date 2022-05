Versie 1.3.1.0 van MultiPar is kort geleden uitgekomen. MultiPar is een opensourceprogramma waarmee bestanden met bijbehorende parchive-bestanden gecontroleerd kunnen worden op corruptie. Zonodig kan het de data reconstrueren. Dit wordt onder andere gebruikt voor het uitwisselen van bestanden via usenet, aangezien deze in verschillende delen worden opgeknipt en niet alle delen op alle usenetservers beschikbaar zijn. De release notes voor versie 1.3.1.0 zien er als volgt uit:

This version has a new feature; 1-pass processing File IO at creating recovery files. It will read source data once, when source files exist on HDD. Also, it will write recovery data once, after the data is calculated. As compared to old 2-pass processing mode, 1-pass processing mode is faster on a slow drive (such like HDD) by decreasing file access. jetelina promoted this idea on issue page. Thanks jetelina and Slava46 for their help.

Because this new implementation isn't tested so much, there may be a bug or problem. It should work mostly, but I might mistake something or would forget rare case. Be careful to use this for important usage. If someone finds a bug, an odd behavior, or a strange problem, please report me by e-mail or GitHub issue page. I will fix, solve, or support as possible as I can.

Change: It supports different output style of new PAR2 client.