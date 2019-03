MultiPar is een opensourceprogramma waarmee bestanden met bijbehorende parchive-bestanden gecontroleerd kunnen worden op corruptie. Zonodig kan het de data reconstrureren. Dit wordt onder andere gebruikt voor het uitwisselen van bestanden via usenet, aangezien deze in verschillende delen worden opgeknipt en niet alle delen op alle usenetservers beschikbaar zijn. MultiPar 1.3.0.4 is enkele dagen geleden uitgekomen met de volgende lijst veranderingen:

Changes from 1.3.0.3 to 1.3.0.4



Installer update Overwrite installation will check version of EXE/DLL files. GUI update Change: Absent extra feature in a very old CPU is grayed out.

Improvemen: When CHM file was blocked by Windows Explorer, it's unblocked before open.

New: Chinese Help documents is included.

New: Full text search is possible on Help documents. PAR2 client update Change: Number of threads is limited to number of physical cores on high-end CPUs.