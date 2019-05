Versie 1.3.0.5 van MultiPar is kort geleden uitgekomen. MultiPar is een opensourceprogramma waarmee bestanden met bijbehorende parchive-bestanden gecontroleerd kunnen worden op corruptie. Zonodig kan het de data reconstrureren. Dit wordt onder andere gebruikt voor het uitwisselen van bestanden via usenet, aangezien deze in verschillende delen worden opgeknipt en niet alle delen op alle usenetservers beschikbaar zijn. Wees voorzichtig met de website multipar.eu, dit is een malifide website die een aangepaste versie van het programma aanbied. De changelog voor versie 1.3.0.5 ziet er als volgt uit:

GUI update Change: Total filename length of adding external files at verification was increased. PAR2 client update Improvement: OpenCL implementation is refined for a set of old CPU and GPU.

It accepts file-list to get many external files.