Hamrick Software heeft versie 9.6.40 van VueScan uitgebracht. Het programma kan worden gebruikt als vervanger van de bij scanners meegeleverde twain-drivers en biedt vaak meer instelmogelijkheden. In veel gevallen kan het programma ook scanners aansturen als de fabrikant zelf geen driver voor het desbetreffende besturingssysteem heeft uitgebracht. Naast scannen kan het ook enkele bewerkingen uitvoeren, zoals crop, sharpen, grain reduction en het aanpassen van de kleurbalans. VueScan is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux, en biedt ondersteuning voor ruim 2400 scanners onder Windows, ruim 2100 onder macOS en 1900 onder Linux. Daarnaast is er ondersteuning voor de raw-bestanden van 600 digitale camera's. Het programma is te gebruiken in 28 talen, waaronder het Nederlands. Sinds versie 9.6.36 zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd:

What's new in version 9.6.40 Added support for 25 new HP scanners Officejet 8010 Officejet 8020 Officejet 9010 Officejet Pro 8020 Officejet Pro 8030 Officejet Pro 9010 Officejet Pro 9020 Smart Tank 510 Smart Tank 610 Smart Tank Plus 550 Smart Tank Plus 650 Color LaserJet Managed Flow MFP E67660z Color LaserJet Managed MFP E67650dh Color LaserJet Managed MFP E77422a Color LaserJet Managed MFP E77422dn Color LaserJet Managed MFP E77422dv Color LaserJet Managed MFP E77428dn LaserJet Managed Flow MFP E62675z LaserJet Managed MFP E62655dn LaserJet Managed MFP E62665hs LaserJet Managed MFP E62665hs LaserJet MFP E72425a LaserJet MFP E72425dn LaserJet MFP E72425dv LaserJet MFP E72430dn

What's new in version 9.6.39 Added 'Input | Scan from preview' option

Added full support for 42 PIE/Reflecta film scanners Braun FilmScan 120 Kodak RFS 3600 PIE ColorScan 3600 PIE NatureScan PIE PowerFilm PIE PowerSlide 3600 PIE PowerSlide 3650 PIE PowerSlide 5000 PIE PowerSlide X PIE PrimeFilm 120 PIE PrimeFilm 120 Pro PIE PrimeFilm 1800 LAB PIE PrimeFilm 3600 Pro PIE PrimeFilm 3610 AFL PIE PrimeFilm 3650 LAB PIE PrimeFilm 3650 Pro3 PIE PrimeFilm 3650U PIE PrimeFilm 7200 PIE PrimeFilm 7250 Pro3 PIE PrimeFilm 7250U PIE PrimeFilm X PIE PrimeFilm XA PIE PrimeFilm XAs PIE PrimeFilm XE PIE PrimeFilm XEs PIE PrimeHisto XE Reflecta CrystalScan 3600 Reflecta CrystalScan 7200 Reflecta DigitDia 3600 Reflecta DigitDia 4000 Reflecta DigitDia 5000 Reflecta DigitDia 6000 Reflecta DigitDia 7000 Reflecta MF 5000 Reflecta ProScan 10T Reflecta ProScan 3600 Reflecta ProScan 4000 Reflecta ProScan 7200 Reflecta RPS 10M Reflecta RPS 3600 Reflecta RPS 7200 Uniscan FS120ICE

All scanners work on Windows, Windows ARM, Mac OS X and Linux

Full support for 6400 dpi, 7200 dpi and 10000 dpi scans

Negative scans are faster

Preview scans are faster

Gray scans are faster

Auto focus is more accurate (done with 16 bits instead of 8 bits)

Multi sampling is improved

Multi exposure is improved

Multi sampling and multi exposure can be combined

Scanning is often quieter

Adds support for much longer exposure times (i.e. histology samples)

Button starts scanning ('Input | Button 1 action' set to 'Scan')

No need to install CyberView X

Supports older PIE scanners on all operating systems

Used scanners can often be purchased on ebay.com for less than $200

These scanners are now comparable to Nikon CoolScan scanners What's new in version 9.6.38 Added support for 8 new Epson scanners DS-70 DS-80W DS-870 DS-970 ES-50 ES-55R ES-60W ES-65WR

Improved support for PIE and Reflecta film scanners without CyberView X

Added Linux support for PIE and Reflecta film scanners

Fixed problem with some Epson document scanners What's new in version 9.6.37 Improved support for many Brother scanners

Improved support for PIE and Reflecta scanners without CyberView X

