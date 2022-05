Versie 4.20.0 van Calibre is uitgekomen. Dit opensource-e-bookbeheerprogramma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Het kan onder meer alle relevante informatie en kaftafbeeldingen opzoeken, en e-boeken converteren om ze geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat. Ook kunnen met Calibre boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels. In versie 4.0 treffen we een geheel vernieuwde Content Server aan, is er een nieuwe e-bookviewer en is Qt WebKit vervangen door Qt WebEngine. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New features Edit book: Preview: Support displaying mathematics.

Kobo driver: Add support for the latest firmware version.

Allow copy/pasting dates from columns having different date display formats. Closes tickets: 1885004.

Book details panel: When right clicking on tags/authors/etc. allow finding them in the Tag browser easily. Closes tickets: 1884343.

Allow selecting individual items to delete in the Check library dialog. Closes tickets: 1884402.

Add an option to the wireless device driver to ignore device free space when sending books. Bug fixes Viewer: Fix turning pages in paged mode with a high precision touchpad to generate scroll events too fast.

Edit book: Fix pasting files from another editor instance causing unsaved changes in open editors to be lost. Closes tickets: 1885455.

Tag browser: Do not show counts for searches as they are always zero

Check library: Do not abort if there are folders in the library that calibre does not have permission to access. Closes tickets: 1884544.

Amazon metadata download: Fix download of ratings not working from amazon.co.jp. Closes tickets: 1884400. New news sources The Print by Kovid Goyal Improved news sources Popular Science

Caravan Magazine

Sports Illustrated

Gazetta Prawna