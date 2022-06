Er is een vierde update voor versie 2.83 van het cross-platform en opensource-3d-programma Blender uitgekomen, de eerste long term support uitgave van de organisatie. Deze applicatie is bedoeld voor 3d-modelling, animatie, rendering, post-production, interactive creation en playback. Meer informatie over de uitgebreide mogelijkheden van Blender kan op deze pagina worden gevonden. Met dit programma zijn onder meer de korte opensource-animatiefilms Elephants Dream, Big Buck Bunny, Sintel, Tears of Steel en Cosmos Laundromat gemaakt. Uitgebreide informatie over de verbeteringen die in versie 2.83 zijn aangebracht kunnen op deze pagina worden gevonden, deze update moet verder 19 problemen verhelpen.

Changes in version 2.83.4: Crash when adjusting sequencer property [T78999]

GPencil: Fix unreported missing strokes in interpolation [dcf7a0507755]

Crash related to viewing video files [T78867]

Mantaflow Field weights cannot be animated [T79264]

Batch Generate-Previews doesn’t work anymore [T79031]

Dimensions fail on negative scaled axis [T79272]

Scale to Fit Text Box fails when text is too narrow [T77609]

Copy-pasting strip twice crashes Blender [T77669]

Prefetching can corrupt .blend files [T78837]

Random crash editing shader nodes with textures [T78358]

Missing depsgraph relation when using sound strips in VSE [T78920]

Fix View3D “Mirror” menu, both “Global” and “Local” items are GLOBAL [4a9d903e2bfd]

Crash displaying many aligned buttons [T78636]

Follow Active Quads, divide by zero error [T68845]

Crash when removing strips with prefetching [T78573]

Fresh install of blender 2.83.0 not able to save user startup file [T78037]

Weight Transfer Operator target mesh doesn’t update [T78306]

Weight Transfer Operator “Deform Pose Bones” destination setting [T78308]

Object disappears when scaled, set origin etc after applying smooth [T79180]