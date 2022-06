Versie 10.0.1206 van SuperAntiSpyware is uitgekomen. Dit programma beschermt volgens de makers tegen meer dan een miljard dreigingen op internet, waaronder uiteraard spyware, maar ook trojans, wormen en rootkits. Verder is het in staat om programma's te verwijderen die claimen tegen virussen en malware te beschermen, maar in feite wolven in schaapskleren zijn, de zogeheten rogue-programma's. Behalve de gratis versie is er ook een betaalde variant, die nu omgedoopt is naar Professional X Edition. Deze biedt onder andere realtime-bescherming, automatische updates en de mogelijkheid om scans in te plannen biedt. De changelog van de laatste paar versies ziet er als volgt uit:

Changes in version 10.0.1206: All NEW Professional X Edition!

AI Powered Detection Engine - Dramatically improved malware protection fueled by 4th generation machine learning AI, with 1 billion+ threats blocked to date!

Lightweight, Fast Scanning - With real-time threat blocking and scheduled fast-scanning, Pro X works in parallel with other malware or anti-virus protection products.

Bug Fixes - Numerous under-the-hood changes to improve product stability and reliability.

Learn more about Professional X Edition here.