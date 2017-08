Versie 6.0.1244 van SuperAntiSpyware is uitgekomen. Dit programma beschermt volgens de makers tegen meer dan een miljoen dreigingen op internet, waaronder uiteraard spyware, maar ook trojans, wormen en rootkits. Verder is het in staat om programma's te verwijderen die claimen tegen virussen en malware te beschermen, maar in feite wolven in schaapskleren zijn, de zogeheten rogue-programma's. Behalve de gratis versie is er ook een betaalde variant, die onder andere realtime-bescherming, automatische updates en de mogelijkheid om scans in te plannen biedt. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebrqacht:

Technology Changes Service release

Various bug fixes